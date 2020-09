Il Messaggero – Lazio, lite Inzaghi-Lotito per il mercato

Il Messaggero racconta del clima in casa Lazio.

È nervoso e non riesce più a nasconderlo. Urla fuori e dentro al campo. Inzaghi ha litigato con Lotito per il mercato, ieri se l’é presa anche con i suoi ragazzi in allenamento. Si chiama ansia da scudetto e Champions, per questo forse nella presentazione ad Auronzo invoca sempre il passato e prega per il futuro: «Speriamo di rivivere una stagione come quella dell’anno scorso. Abbiamo vinto una Supercoppa importantissima. Siamo ritornati in Champions dopo tanti anni». Cosi scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.