Il Messaggero – La rivoluzione di Lotito: dallo staff medico alla comunicazione

Secondo Il Messaggero potrebbero esserci dei cambiamenti in casa Lazio prossimamente nell’area medica e nella comunicazione.

Si vocifera di una rivoluzione che il patron biancoceleste ha intenzione di fare. Così si legge sulle pagine odierne de Il Messaggero. Ritoccherà lo staff sanitario. In arrivo nuovi medici. Anche la querelle fisioterapisti deve trovare una soluzione. Impossibile proseguire come si è fatto finora con giocatori che si fidano di qualcuno e altri no. E poi c’è sempre Caroli, dimessosi alla ripresa della stagione, da sostituire. Anche la comunicazione subirà un restyling. L’incontro con Guadagnini, ufficio stampa del Milan in procinto di salutare, ha aperto la strada. L0idea è quella di inserire una figura per i rapporti istituzionali.