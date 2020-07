IL DATO – Solo il Lecce ha perso più della Lazio dopo il lockdown. E i salentini non rimontavano dal 2012…

Prima del lockdown solo Liverpool, Shakhtar Donetsk, Brugge e Salisburgo avevano perso meno gare della Lazio (2) nei primi quindici campionati europei. Le tre sconfitte nelle ultime 5 indicano una fragilità inconsueta.

E pensare che la Lazio pre-Covid primeggiava in Europa ed era quasi ignara del sapore amaro della sconfitta. Ferrara e Milano nerazzurra, poi solo vittorie o pareggi in ambito nazionale. Ma alla ripresa Bergamo, Lecce e il “Diavolo” rossonero hanno abituato i capitolini a soccombere, allontanando in modo forse irrimediabile i sogni di nobilissimi traguardi, mettendo anche a repentaglio un secondo posto che prima del virus sembrava cosa fatta.

Solo il Lecce (4) ha perso più gare della Lazio da quando la Serie A è tornata in campo, un aspetto che abbinato all’andamento delle sfide disputate evidenzia più che mai le precarie condizioni fisiche dei biancocelesti, la sfortuna negli episodi decisivi ma soprattutto una fatica a ritrovare le trame che avevano reso la compagine capitolina tra le migliori per gioco espresso in campo da agosto a febbraio. Così il Lecce è tornato ieri a vincere in rimonta in Serie A: non gli capitava dal 2012, quando i pugliesi sconfissero il Catania.