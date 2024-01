Il calcio non si ferma mai: ecco le partite in programma il primo dell’anno. I dettagli

In Inghilterra sono pronti a scendere in campo anche il primo dell’anno. In programma c’è anche un’intera giornata di Championship che inizia con Sunderland – Preston e termina con Sheffield Wednesday – Hull City. Di seguito l’elenco delle partite.

Premier League

21:00 Liverpool – Newcastle

Championship

13:30 Sunderland – Preston

16:00 Blackburn – Rotherham

16:00 Bristol City – Millwall

16:00 Leeds – Birmingham

16:00 Leicester – Huddersfield

16:00 Middlesbrough – Coventry

16:00 Norwich – Southampton

16:00 Plymouth – Watford

16:00 QPR – Cardiff

16:00 Stoke – Ipswich

16:00 Swansea – West Brom

18:15 Sheffield Wednesday – Hull City