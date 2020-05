Coronavirus, il 4 giugno torna il calcio in Portogallo

Arriva la conferma direttamente dalla Lega Calcio portoghese: la Primeira Liga ripartirà ufficialmente il 4 giugno

Dopo la Germania, anche il Portogallo ufficializza la ripartenza del campionato di calcio nazionale.

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Calcio portoghese ha ufficializzato la data in cui la Primeira Liga potrà tornare in campo: giovedì 4 giugno. Il protocollo sanitario sarà molto rigido, ma fortunatamente sia il Governo che le cariche calcistiche hanno dato il via libera. Piano piano il calcio europeo sta tornando.