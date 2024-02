Tare su Lotito: «Nessuna divergenza con lui»

Igli Tare ha parlato anche del suo rapporto con Claudio Lotito, patron della Lazio: nessuna divergenza col patron biancoceleste

Nel corso dell’intervista a RAN, Igli Tare ha parlato anche del rapporto con Claudio Lotito:

LOTITO – «Divergenze con Lotito? No, non è vero. Avevo detto tempo fa al mio presidente che sarebbe stata la mia ultima stagione perché dopo 15 anni molto intensi era arrivato per me il momento di prendermi una pausa. È la stessa storia di Jürgen Klopp con il Liverpool. E ho portato la Lazio al secondo posto con una squadra intatta. Molti giocatori sono gli stessi dell’anno scorso, quindi il mio legame è ancora molto forte. Tifo ancora per la Lazio e ovviamente tengo le dita incrociate per loro contro il Bayern. È vero che le prestazioni nella prima parte della stagione non sono state molto continue, ma nelle ultime sette partite ci sono state cinque vittorie e un pareggio ed è ancora tutto aperto. Mancano solo cinque punti al quarto posto, che vuol dire Champions League».

L’INTERVISTA DI IGLI TARE A RAN