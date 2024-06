Hysaj: «Sappiamo cosa fare per affrontare l’Italia. Immobile? Mi dispiace che non ci sarà»

Hysaj, il biancoceleste si proietta alla gara contro l’Italia rilasciando queste dichiarazioni citando Immobile

PAROLE – Siamo una squadra giovane con giocatori importanti, conosciamo le qualità dell’Italia che non si può nascondere. Dobbiamo stare tranquilli e non fare pazzie in campo

IMMOBILE – So che non è andato benissimo nella Lazio, ma è un grande professionista e un campione. Sicuramente mancherà all’Italia, mi dispiace che non ci sia perché mi sarebbe piaciuto affrontarlo, ma ci concentreremo nel fermare gli altri attaccanti forti che hanno