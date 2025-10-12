 Hysaj da record: il nuovo traguardo tagliato dal difensore della Lazio
Nazionali

Hysaj da record: il nuovo traguardo tagliato dal difensore della Lazio

1 ora ago

Hysaj

Hysaj, record storico con l’Albania: «93 volte orgoglioso di te, mia patria»

Un traguardo che profuma di storia e di orgoglio per Elseid Hysaj, uno dei simboli più rappresentativi del calcio albanese contemporaneo. Il difensore della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dall’Albania contro la Serbia, ha raggiunto la 93ª presenza con la maglia della propria nazionale, eguagliando così il primato di un altro ex biancoceleste, Lorik Cana. Entrambi guidano ora la speciale classifica dei giocatori con più presenze nella storia dell’Albania, ma Hysaj è pronto a staccare tutti già nel prossimo impegno ufficiale, quando potrebbe arrivare a quota 94, diventando il calciatore più presente di sempre.

Sui social, Hysaj ha voluto condividere la sua emozione con un messaggio semplice ma carico di significato: «93 volte orgoglioso di te, Albania mia». Parole che raccontano tutta la passione, la dedizione e l’amore che il terzino ha sempre dimostrato verso la propria patria. La carriera di Hysaj, iniziata giovanissimo in Italia, è stata segnata da un percorso di crescita costante, fino a diventare un punto di riferimento sia per la nazionale che per i club in cui ha militato.

Arrivato in Serie A ancora minorenne, Hysaj ha indossato le maglie di Empoli, Napoli e ora Lazio, distinguendosi per affidabilità, disciplina tattica e spirito di sacrificio. Proprio a Roma, sotto la guida di mister Baroni, il difensore sta ritrovando continuità e fiducia, elementi che gli hanno permesso di raggiungere un traguardo così prestigioso con l’Albania.

Il record di Hysaj non rappresenta soltanto un risultato personale, ma anche un simbolo di continuità e professionalità. In un’epoca di cambiamenti rapidi, il terzino biancoceleste continua a essere una certezza per la sua nazionale, della quale veste i colori dal 2013. Da oltre un decennio, infatti, Hysaj è una colonna della difesa albanese, contribuendo alla storica qualificazione a Euro 2016 e diventando un esempio per le nuove generazioni di calciatori.

Ora, con la prossima gara, Elseid Hysaj ha l’occasione di scrivere definitivamente il proprio nome nella storia del calcio albanese. Un record meritato, costruito con sacrificio e costanza, che rafforza il legame tra il giocatore e la sua nazione. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: l’Albania può continuare a contare sul suo leader silenzioso e instancabile.

