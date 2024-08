Hysaj Lazio, il giocatore è in scadenza nel 2025: il club sarebbe disposta a liberarlo. IL MOTIVO. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, nell’incontro di ieri con Mario Giuffredi, agente di Folorunsho e anche di Hysaj, si è parlato della situazione dell’albanese che é in scadenza 2025 e ha un ingaggio da 2,8 milioni. La Lazio é disposta a liberarlo per alleggerire il monte ingaggi. Vedremo gli ulteriori sviluppi in tal senso, intanto i contatti col Napoli per il centrocampista diventa sempre più intensi.