Hysaj: «Vogliamo vincere per i nostri tifosi spettacolari. Dopo Firenze...»

Prima della gara tra Lazio e Sturm Graz, è Hysaj a commentare il la sfida per i microfoni di Sky, Dazn e radio ufficiale

Prima di Lazio-Sturm Graz è Hysaj a commentare il match dell’Olimpico. Le sue parole.

PAROLE– «La gara di stasera è importante perché abbiamo tutti gli stessi punti in classifica nel girone. Per vincere, servirà la stessa concentrazione che abbiamo in campionato. Siamo contenti della fase difensiva, non prendere gol è importante. Spero che la squadra continui così. Il successo di Firenze ci ha dato tanta sicurezza ma nel calcio bisogna sempre rimanere umili e concentrati, sicuri dei nostri mezzi. Pubblico? I tifosi della Lazio sono sempre spettacolari, vogliamo vincere anche per loro».

Le parole del giocatore a Sky:

«Campionato ed Europa sono due cose diverse, le squadre sono molto forti e fastidiose. Bisogna dare di più del campionato per andare avanti. Lo Sturm Graz è una squadra tosta, sono ben messi in campo e corrono molto quindi dobbiamo fare una gara di spessore. Fase difensiva? Per noi difensori sarebbe bellissimo continuare a non prendere gol anche ruotando tanto i calciatori. Penso che dobbiamo riuscirci anche stasera».