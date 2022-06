Elseid Hysaj si sta godendo le meritate vacanze dopo gli impegni con Lazio e Nazionale: mare e beach volley per il terzino

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, è volato in Grecia per godersi le meritate vacanze dopo una stagione impegnativa conclusa con gli impegni della sua Nazionale. Come testimoniano le sue storie Instagram, per l’ex Napoli mare e beach volley: