Hysaj, il ct dell’Albania lo tiene a riposo contro la Repubblica Ceca

Hysaj, ancora una panchina, la seconda consecutiva, per il terzino della Lazio, con la nazionale albanese

Turno di riposo per Elseid Hysaj con la nazionale albanese. Il difensore della Lazio è infatti rimasto in panchina nell’ultima gara di Nations League contro la Repubblica Ceca.

La partita è terminata poi con uno 0-0 con pochissime emozioni da una parte e dall’altra. Per il terzino albanese diventa quindi l’ennesima partita da spettatore: in biancoceleste per ora è sceso in campo solo due volte, mettendo insieme appena 9 minuti tra Udinese e Milan.