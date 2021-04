Hoedt, nuova chance: titolare dopo 2 mesi. Può sostituire Acerbi

Dopo quasi due mesi, Hoedt può tornare in campo titolare: complice la squalifica di Acerbi, l’olandese ha una chance importante

La squalifica di Acerbi dà una chance importante a Hoedt. Il difensore olandese potrebbe partire titolare al posto dell’ex Sassuolo nel match contro il Genoa. Sarebbe un’occasione di quelle da non perdere per il centrale, che potrebbe essere schierato proprio in mezzo alla difesa.

Come rivela il Corriere dello Sport, Inzaghi ha ancora due giorni per decidere: l’alternativa è Parolo, a volte arretrato in difesa in caso di necessità.