Hoedt, difensore della Lazio, fa gli auguri alla squadra biancoceleste nel giorno del suo compleanno: le parole

Nel giorno del suo 121esimo compleanno, ex giocatori e giocatori hanno fatto gli auguri alla Lazio. Tra questi anche Hoedt, tornato in biancoceleste in questa stagione.

«Ciao, tifosi laziali: tanti auguri per il 121° compleanno di questa grandissima Società. Sempre forza Lazio» ha dichiarato il difensore ai microfoni ufficiali del club.