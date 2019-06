Hinteregger, il ds dell’Eintracht: «Futuro? Decisivo il parere dell’Augusta»

Tra i nomi accostati alla Lazio anche quello di Hinteregger. Sul suo futuro si è espresso il ds dell’Eintracht, Bobic

Nei giorni scorsi, anche Hinteregger era stato accostato alla Lazio. Il giocatore dell’Augusta, reduce dagli ultimi sei mesi in prestito all’Eintracht Francoforte, gode infatti della stima degli addetti ai lavori in quel di Formello. Sul suo futuro si è espresso il ds dell’Eintracht, Fredi Bobic, ai microfoni della stampa tedesca: «Hinteregger, Trapp e Rode? La nostra intenzione è far rimanere tutti e tre con noi, questo è molto chiaro. Non sarà facile, i giocatori vogliono tutti rimanere a Francoforte, ma trattare con i club di appartenenza è complicato. Per Martin Hinteregger, per esempio, è decisivo il parere dell’Augusta. Noi ci siamo impegnando per tutti e tre, poi forse avremo successo in tutti le trattative, forse solo in due o in una. Queste sono cose che fanno parte del calciomercato».