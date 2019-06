Calciomercato Lazio, per la difesa torna di moda Hinteregger

Calciomercato Lazio, per rinforzare la difesa la Lazio sta valutando un vecchio profilo: si tratta di Martin Hinteregger

Calciomercato Lazio – Uno dei reparti che la Lazio andrà a rinforzare in vista della prossima stagione è sicuramente quello difensivo. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’ultimo nome che circola dalle parti di Formello è quello di Martin Hinteregger, vecchio pallino del ds Tare. Il 26enne è stato cercato già ai tempi del Salisburgo, però la Lazio non riuscì a definire l’operazione. Ora Hinteregger, dopo aver girato un po’ tutto la Germania, è di proprietà dell’Augsburg. Il club tedesco è pronto a cederlo a titolo definitivo e nelle scorse settimane ha dovuto anche rifiutare l’offerta di 15 milioni di euro da parte del Crystal Palace, visto che il giocatore vorrebbe provare una nuova avventura proprio nel campionato italiano. La Lazio ci spera e dopo sei anni Tare potrebbe finalmente abbracciare il suo pupillo.