Hernanes dopo Lazio Cremonese: «Serve una punta che faccia gol più di quello che stanno facendo Castellanos, Noslin e Dia»
Ospite negli studi di Dazn nel pre‑partita di Lazio‑Cremonese, Hernanes ha analizzato le lacune della squadra biancoceleste, soffermandosi in particolare sulle priorità in vista della sessione invernale di mercato. L’ex centrocampista ha evidenziato come alcuni reparti necessitino di interventi mirati per permettere alla squadra di ritrovare equilibrio e continuità.
Secondo il Profeta, gennaio rappresenta un’occasione cruciale per colmare le mancanze emerse nella prima parte di stagione. Proprio per questo ha indicato con chiarezza il ruolo che, a suo avviso, la Lazio dovrebbe rinforzare con maggiore urgenza per restare competitiva nelle prossime settimane.
PAROLE – «Per me serve una punta che faccia gol più di quello che stanno facendo Castellanos, Noslin che gioca poco e anche Dia. Trovare un attaccante che faccia più gol è l’esigenza che vedo di più ad oggi»
