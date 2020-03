Hellas Verona, il club gialloblu si unisce al dolore di Badu per la sorella, scomparsa in circostanze tragiche

Un momento tragico per Badu. Oltre alle criticità dovute dall’Emergenza Coronavirus, il centrocampista dell’Hellas Verona ha dovuto affrontare la scomparsa della sorella per tragiche circostanze. Come riportato dai media ghanesi, infatti, la ragazza sarebbe stata uccisa.

Al dolore del giocatore si unisce il club gialloblu che gli ha mostrato vicinanza tramite una nota ufficiale.