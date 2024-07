Hansa Rostock Lazio, Hollerbach: «L’anno scorso hanno giocato in Champions League. Ci siamo venduti bene, ecco perché». Le parole del tecnico

Intervenuto ai media locali al termine dell’amichevole tra Hansa Rostock e Lazio, l’allenatore dei tedeschi Bernd Hollerbach ha analizzato il match. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il primo tempo è stato molto buono. Abbiamo avuto i nostri momenti e le nostre occasioni per segnare e avremmo potuto passare in vantaggio. Ci siamo venduti bene contro una squadra che l’anno scorso ha giocato in Champions League e ha perso contro il Bayern Monaco».