Guido De Angelis: «Ingiustificato il silenzio della Lazio»

Guido De Angelis, storico giornalista di fede biancoceleste, ha criticato la poca chiarezza societaria sul futuro: le sue parole

Intervenuto sulle pagine di Repubblica, Guido De Angelis ha parlato in questi termini del futuro della Lazio:

«Lotito e Tare, dove siete? Perché questo silenzio assordante? La società non ha mai brillato in comunicazione, è vero. Ma almeno si spieghi con chiarezza alla gente cosa dovrà aspettarsi dalla prossima stagione. A cominciare dal futuro della panchina e dalle strategie di mercato per rendere la squadra sempre più competitiva».