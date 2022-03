Guerra Ucraina, Shevchenko: «Ho pensato di tornare là, ma è impossibile»

Shevchenko è tornato a parlare della Guerra in Ucraina, in un’intervista per il Corriere della Sera: ecco le sue parole

Andry Shevchenko è tornato a parlare ai microfoni del Corriere della Sera sulla situazione in Ucraina in questi giorni di conflitti. Le sue dichiarazioni:

«Ho pensato tante volte di partire per tornare in Ucraina. E’ impossibile. Gli aereoporti sono stati bombardati per primi. Ho deciso di difendere il mio paese come posso: aiutando vittime e rifugiati. Noi ucraini resisteremo. L’Italia per me è una seconda patria, darà aiuto a tanti profughi. Questo non è un conflitto, ma un’aggressione. Un crimine contro i civili. Giusto escludere la Russia dal Mondiale finché ci sarà la guerra».