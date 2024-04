Guendouzi, nuovi screzi con Tudor in allenamento: cosa è successo tra il centrocampista francese e l’allenatore

Come riportato da Il Messaggero, nell’ultimo allenamento della Lazio prima del match contro la Salernitana Guendouzi ha avuto una discussione con Tudor.

Il loro rapporto a Marsiglia non è mai stato idilliaco e anche con la maglia biancoceleste sembrano non andare per niente d’accordo. Il centrocampista francese non ha gradito le esclusioni contro la Juventus in campionato e dalle prove tattiche nella rifinitura pre-Salernitana.