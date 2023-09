Guendouzi su Immobile: «Grande rispetto per Ciro, è una leggenda della Lazio» Le parole del centrocampista

Ai microfoni ufficiali del club, Matteo Guendouzi si è presentato spiegando perché ha scelto proprio la Lazio , elogiando anche Ciro Immobile. Queste le parole:

IMMOBILE– «Ci sono grandi giocatori che sono passati qui e hanno fatto una grandissima carriera. Guardando il passato e il presente della Lazio, ho grande rispetto per Ciro Immobile. Per tutti i gol che ha segnato e per tutto quello che ha fatto. È una leggenda, un giocatore emblematico. Il più forte attaccante della storia del club. Penso che tutti i tifosi della Lazio, e in generale in Italia e in Europa, abbiano grande rispetto per lui ».

