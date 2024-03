Guendouzi, spettacolo in allenamento con la Francia: gol ed esultanza particolare – VIDEO

Guendouzi, spettacolo in allenamento con la Francia: gol ed esultanza particolare. Ecco il video del centrocampista biancoceleste

Mattéo Guendouzi è impegnato con la nazionale francese in seguito alla convocazione last-minute per sostituire l’infortunato Griezmann. Durante l’ultimo allenamento ha deciso la partitella con un gol ed ha esultato in modo particolare:

Bacio al pallone per il centrocampista della Lazio e tanti sorrisi con i compagni di squadra.