Guendouzi racconta: «Sono contento di essere venuto alla Lazio e Roma è una città meravigliosa»

Guendouzi, il francese rilascia una curiosa intervista in cui parla della Lazio e della sua scelta di approdare nella capitale biancoceleste

Dal ritiro della sua Francia, Guendouzi protagonista biancoceleste e della nazionale transalpina rilascia alcune curiose dichiarazioni sulla scelta di essere approdato alla Lazio

PAROLE – In Francia non si parla tanto del campionato italiano, ma so a cosa sono andato incontro. Ogni anno la Lazio partecipa a una competizione europea, sono molto contento della mia scelta. In Italia poi mangio molto bene, ho messo su uno o due chili appena sono arrivato perché stavo in un hotel. Roma è una città bellissima, ho visitato tanti posti. Bisogna saper staccare dal calcio e in città c’è molto da fare

NAZIONALE – Nazionale? Ci sono state molte critiche. Ma abbiamo fatto comunque la semifinale dell’Europeo e la finale del Mondiale. Ho parecchi amici che guardano le partite, noi cerchiamo sempre di dare il massimo. Tanti grandi giocatori non sono stati convocati per questo raduno, io sto cercando di rimanere me stesso. Cerco di aiutare la mia squadra. È molto difficile farsi spazio. Rabiot all’OM? Ha fatto la scelta giusta, è un ragazzo molto intelligente. Siamo rimasti sorpresi perché lui ha giocato nel PSG, ma sono sicuro che farà un ottimo lavoro lì”