 Guendouzi a Dazn: «MVP? No me ne frega un c**zo»
Connect with us

Hanno Detto

Guendouzi dopo Lazio Creomenese: «Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo. Abbiamo giocato male, tifosi speciali. Nel 2026 voglio fare questo»

Published

2 ore ago

on

By

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi dopo Lazio Creomenese: le parole del centrocampista biancoceleste dopo il pareggio per 0-0 nella 16a giornata di Serie A

Nel post partita di Lazio Cremonese, gara combattuta e ricca di tensione, Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 e punto fermo della mediana biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Parole forti, dirette, nello stile che da sempre contraddistingue l’ex Arsenal, che ha messo al centro solo un concetto: il risultato e la crescita della squadra vengono prima di qualsiasi riconoscimento individuale.

MIGLIORE IN CAMPO E ANALISI DEL MATCH – «Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo, volevo solo vincere la partita. Abbiamo giocato male il primo tempo, è sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto».

IL LEGAME CON I TIFOSI – «I tifosi sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro».

OBIETTIVI FUTURI – «Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.