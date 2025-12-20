Hanno Detto
Guendouzi dopo Lazio Creomenese: «Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo. Abbiamo giocato male, tifosi speciali. Nel 2026 voglio fare questo»
Guendouzi dopo Lazio Creomenese: le parole del centrocampista biancoceleste dopo il pareggio per 0-0 nella 16a giornata di Serie A
Nel post partita di Lazio Cremonese, gara combattuta e ricca di tensione, Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 e punto fermo della mediana biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Parole forti, dirette, nello stile che da sempre contraddistingue l’ex Arsenal, che ha messo al centro solo un concetto: il risultato e la crescita della squadra vengono prima di qualsiasi riconoscimento individuale.
MIGLIORE IN CAMPO E ANALISI DEL MATCH – «Sono il migliore in campo? Non me ne frega un c**zo di questo trofeo, volevo solo vincere la partita. Abbiamo giocato male il primo tempo, è sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto».
IL LEGAME CON I TIFOSI – «I tifosi sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro».
OBIETTIVI FUTURI – «Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio».
