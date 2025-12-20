 Pagelle Lazio Cremonese, ecco i TOP e FLOP del match
Pagelle Lazio Cremonese, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie A, andato in scena alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma

All’Olimpico di Roma si sono affrontate Lazio e Cremonese nel match che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A.

Di seguito le nostre pagelle della gara, terminata sullo 0-0, al termine di un match che ha visto entrambe le squadre in netta crescita nella ripresa rispetto a un primo tempo più bloccato. Nel finale, espulso Ceccherini tra gli ospiti per aver fermato un contropiede biancoceleste, ma l’episodio non cambia il risultato finale. Questi i nostri voti.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (82` Lazzari sv); Guendouzi 6, Cataldi 6, Vecino 5 (64` Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 5.5, Pedro 5 (64` Noslin 6).

CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5.5, Folino 5.5 (69` Ceccherini 5); Barbieri 5.5 (88` Floriani Mussolini sv), Bondo 6, Grassi 6 (69` Vandeputte 6), Johnsen 5 (76` Zerbin 5.5), Pezzella 5.5; Bonazzoli 6 (76` Sanabria 6), Vardy 5. 

