 Guendouzi Lazio, prestazione da sufficienza o da bocciatura? Il cartellino rosso divide la critica
Connect with us

News

Guendouzi Lazio, prestazione da sufficienza o da bocciatura? Il cartellino rosso divide la critica

News

Derby Lazio Roma, caso Nuno Tavares: lascia lo stadio all’intervallo, in arrivo una multa?

News

Classifica aggiornata Serie A, ecco il tabellino dopo il quarto turno: le posizioni!

News

Genoa Lazio, dove vederla: orario, canali TV e streaming della partita

Calciomercato News

Mercato Lazio: i biancocelesti pronti all’assalto per il grande rinforzo

News

Guendouzi Lazio, prestazione da sufficienza o da bocciatura? Il cartellino rosso divide la critica

Lazio news 24

Published

40 minuti ago

on

By

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi Lazio, prestazione da sufficienza o da bocciatura? Il cartellino rosso divide la critica. I voti dei quotidiani

La prestazione di Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 della Lazio, è al centro di un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. L’ex Arsenal, noto per la sua grinta e la capacità di dare equilibrio alla mediana, è stato protagonista di una gara in chiaroscuro, conclusa con un episodio che ha inevitabilmente condizionato i giudizi: il cartellino rosso estratto dall’arbitro Simone Sozza dopo il triplice fischio.

Un episodio che pesa sulla valutazione

Il rosso, arrivato per proteste o comportamento ritenuto eccessivo dal direttore di gara, ha sollevato interrogativi sulla reale incidenza dell’episodio nella valutazione complessiva della sua prova. In una partita in cui Guendouzi ha alternato momenti di buona intensità a fasi di minor lucidità, l’espulsione finale ha lasciato un’ombra sulla sua prestazione.

Pagelle in disaccordo

I principali quotidiani sportivi italiani non hanno trovato un punto d’incontro. Alcuni lo hanno severamente bocciato, assegnandogli un 4 in pagella, sottolineando errori tecnici e scarsa disciplina. Altri, invece, hanno scelto di premiare il lavoro svolto in fase di interdizione, arrivando a concedergli un 6, voto che indica una prova sufficiente nonostante l’episodio finale.

Il contesto tattico

Sotto la guida di Sarri, allenatore noto per il suo calcio aggressivo e verticale, Guendouzi ricopre un ruolo chiave nel centrocampo biancoceleste. La sua capacità di recuperare palloni e di inserirsi negli spazi è fondamentale per il sistema di gioco, ma la gestione emotiva resta un aspetto su cui lavorare.

Un caso che divide tifosi e analisti

Il dibattito sulla prestazione di Guendouzi riflette una questione più ampia: quanto un singolo episodio, soprattutto se avvenuto a gara conclusa, debba influire sul giudizio complessivo di un calciatore. Per alcuni, il rosso è un errore grave che compromette la valutazione; per altri, la prestazione va analizzata nel suo complesso, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dall’episodio.

In attesa della prossima partita, resta la curiosità di vedere come Guendouzi reagirà a questa ondata di critiche e se riuscirà a trasformare la delusione in motivazione. Una cosa è certa: il suo rendimento sarà ancora sotto la lente di ingrandimento di tifosi, giornalisti e staff tecnico.

CORRIERE DELLO SPORT – Guendouzi 4;

GAZZETTA DELLO SPORT – Guendouzi 6;

IL MESSAGGERO – Guendouzi 5;

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.