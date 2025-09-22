Guendouzi Lazio, prestazione da sufficienza o da bocciatura? Il cartellino rosso divide la critica. I voti dei quotidiani

La prestazione di Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 della Lazio, è al centro di un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. L’ex Arsenal, noto per la sua grinta e la capacità di dare equilibrio alla mediana, è stato protagonista di una gara in chiaroscuro, conclusa con un episodio che ha inevitabilmente condizionato i giudizi: il cartellino rosso estratto dall’arbitro Simone Sozza dopo il triplice fischio.

Un episodio che pesa sulla valutazione

Il rosso, arrivato per proteste o comportamento ritenuto eccessivo dal direttore di gara, ha sollevato interrogativi sulla reale incidenza dell’episodio nella valutazione complessiva della sua prova. In una partita in cui Guendouzi ha alternato momenti di buona intensità a fasi di minor lucidità, l’espulsione finale ha lasciato un’ombra sulla sua prestazione.

Pagelle in disaccordo

I principali quotidiani sportivi italiani non hanno trovato un punto d’incontro. Alcuni lo hanno severamente bocciato, assegnandogli un 4 in pagella, sottolineando errori tecnici e scarsa disciplina. Altri, invece, hanno scelto di premiare il lavoro svolto in fase di interdizione, arrivando a concedergli un 6, voto che indica una prova sufficiente nonostante l’episodio finale.

Il contesto tattico

Sotto la guida di Sarri, allenatore noto per il suo calcio aggressivo e verticale, Guendouzi ricopre un ruolo chiave nel centrocampo biancoceleste. La sua capacità di recuperare palloni e di inserirsi negli spazi è fondamentale per il sistema di gioco, ma la gestione emotiva resta un aspetto su cui lavorare.

Un caso che divide tifosi e analisti

Il dibattito sulla prestazione di Guendouzi riflette una questione più ampia: quanto un singolo episodio, soprattutto se avvenuto a gara conclusa, debba influire sul giudizio complessivo di un calciatore. Per alcuni, il rosso è un errore grave che compromette la valutazione; per altri, la prestazione va analizzata nel suo complesso, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dall’episodio.

In attesa della prossima partita, resta la curiosità di vedere come Guendouzi reagirà a questa ondata di critiche e se riuscirà a trasformare la delusione in motivazione. Una cosa è certa: il suo rendimento sarà ancora sotto la lente di ingrandimento di tifosi, giornalisti e staff tecnico.

CORRIERE DELLO SPORT – Guendouzi 4;

GAZZETTA DELLO SPORT – Guendouzi 6;

IL MESSAGGERO – Guendouzi 5;