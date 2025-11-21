Guendouzi Lazio, dalla Premier fanno sul serio: quel club è pronto all’offerta per acquistare il francese. I dettagli

Guendouzi Lazio, il centrocampista francese potrebbe finire in Premier già a gennaio. Il Sunderland si sta già muovendo per acquistarlo. Le ultime

Il tema “Guendouzi Lazio” torna prepotentemente d’attualità in vista del mercato di gennaio. Fino a questo momento si erano alternate solo voci di corridoio che avevano destato qualche preoccupazione nell’ambiente biancoceleste, ma nelle ultime ore sembra esserci qualcuno pronto a fare sul serio. La situazione della Lazio è nota: il club rischia di avere il mercato a saldo zero durante la prossima sessione invernale, in attesa della sentenza della nuova commissione sul rispetto del parametro dell’indice del costo del lavoro allargato. In ogni caso, le cessioni saranno inevitabili per evitare un nuovo blocco a giugno, rendendo la rosa biancoceleste un terreno particolarmente appetibile per squadre alla ricerca di occasioni di mercato.

Tra i nomi in uscita, quello di Guendouzi sembra attirare l’interesse più concreto. Secondo quanto riportato da diverse fonti, il Sunderland di Le Bris avrebbe già avviato dei contatti per il centrocampista francese. “Abbiamo ancora contatti con diversi giocatori, Matteo è uno di questi. Ho lavorato con lui in passato al Lorient, quindi anche adesso ci sentiamo”, ha dichiarato il tecnico dei Black Cats, confermando un interesse reale e concreto per il francese, uno dei cardini del centrocampo biancoceleste.

Il valore di Guendouzi non è passato inosservato. Il giocatore, cresciuto nel sistema dell’Arsenal, ha mostrato in Premier League il suo carattere e la capacità di dominare il centrocampo, qualità che lo rendono un profilo perfettamente adatto al calcio inglese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe valutare una cessione intorno ai 30 milioni di euro, cifra importante ma sostenibile per club come il Sunderland, pronto a investire per accelerare il proprio progetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Il Sunderland, neopromosso e già ambizioso, non lesina investimenti. Dopo aver speso circa 190 milioni di euro in estate per rafforzare la rosa, la squadra è attualmente quarta in classifica, in piena zona Champions League e a soli tre punti dal Manchester City. L’arrivo di Matteo Guendouzi potrebbe rappresentare il tassello ideale per consolidare la crescita dei Black Cats, aggiungendo qualità e personalità in mezzo al campo.

Per la Lazio, invece, la cessione di Guendouzi significherebbe liberare risorse importanti e prepararsi a eventuali operazioni in entrata, senza compromettere la stabilità economica. Il binomio Guendouzi Lazio resta dunque uno dei dossier più caldi della sessione invernale, destinato a tenere banco nelle prossime settimane mentre il mercato inizia a scaldarsi.