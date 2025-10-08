Guendouzi Lazio, il francese è pronto a guidare la Lazio: Sarri ritrova il suo motore

Guendouzi Lazio: il centrocampista francese rientra dopo lo stop: Sarri riabbraccia intensità e personalità in mezzo al campo

Dopo due settimane di stop forzato, Mattéo Guendouzi è pronto a riprendersi la Lazio. Il francese ha scontato le due giornate di squalifica rimediate per l’espulsione nel derby e tornerà a disposizione di Maurizio Sarri alla ripresa del campionato, nella delicata sfida contro l’Atalanta. Quel rosso, arrivato a gara ormai finita, aveva aggravato l’emergenza a centrocampo, costringendo l’allenatore a soluzioni d’emergenza contro Genoa e Torino. Ora, però, tocca al centrocampista farsi perdonare: non con le parole – le scuse erano già arrivate subito dopo il derby – ma con le prestazioni.

Il carattere resterà lo stesso, perché la passione è parte integrante del suo gioco, ma l’obiettivo è imparare a incanalarla meglio per il bene della squadra. Il suo rientro è un recupero prezioso per Sarri, che ritrova in mezzo al campo fisicità, intensità e ritmo. Durante la sosta Guendouzi si è allenato a Formello, approfittando della mancata convocazione in Nazionale: Deschamps continua a non inserirlo nei suoi piani, e la sua ultima presenza con la Francia risale alla Nations League dello scorso giugno.

Contro la Dea partirà dal primo minuto. La Lazio ha bisogno del suo dinamismo, del pressing alto e della capacità di rompere il gioco avversario. Con lui in campo la squadra recupera più palloni e verticalizza con maggiore rapidità. Guendouzi è uno di quei giocatori che danno identità e personalità: qualità decisive in un momento così delicato della stagione.