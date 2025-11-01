Guendouzi Lazio, il centrocampista è in ombra: il francese deve ritrovare la sua luce! Tutti gli aggiornamenti

Guendouzi Lazio, altro enigma in casa biancoceleste: la Lazio aspetta il suo ritorno al top. Le ultimissime notizie

Negli spogliatoi della Lazio sembra aggirarsi un’anima smarrita: quella di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, che nelle scorse stagioni aveva fatto della corsa e della rabbia agonistica il suo marchio di fabbrica, oggi appare irriconoscibile. Sempre presente e coinvolto, certo, ma con un’intensità diversa, quasi attenuata rispetto al passato.

La sua leadership, un tempo indiscutibile e fondamentale per l’equilibrio del centrocampo biancoceleste, sembra essersi affievolita. In questa stagione Guendouzi appare meno lucido, meno concreto e con un ritmo di gioco inferiore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualcosa si è inceppato: il francese ha perso anche la convocazione in Nazionale, segnale evidente di un calo che non passa inosservato.

Pur senza commettere errori gravi, Guendouzi non riesce più a incidere come prima. Sarri ha bisogno della sua energia, del suo carisma e della sua capacità di trascinare i compagni. Per riportare la Lazio ai livelli che merita, il centrocampista deve ritrovare l’adrenalina e la responsabilità che lo hanno reso un punto di riferimento, tornando a essere il motore instancabile della squadra.

