Basic Lazio, il biancoceleste è una continua scoperta: da centrocampista a bomber nascosto, i numeri

Basic Lazio nuovo volto offensivo dei biancocelesti: è lui il più pericoloso sotto porta. Le ultimissime notizie

Basic è tornato protagonista in casa Lazio. La rete segnata contro la Juventus non è stata che il coronamento di un percorso di crescita che lo ha reso, in poco tempo, uno degli uomini più incisivi della squadra. Tanto che Sarri, colpito dalla sua continuità e dal suo impatto, lo ha definito incedibile, segno di quanto il croato sia diventato centrale nei piani tecnici.

Da escluso nelle liste a titolare indiscusso, Basic si è guadagnato sul campo il rispetto di compagni, tifosi e società. Un rinnovo di contratto, impensabile fino a qualche mese fa, oggi non appare più un’ipotesi remota. A 28 anni ha ancora davanti a sé anni importanti di carriera e la possibilità di scegliere con lucidità quale direzione intraprendere, valutando se proseguire il suo cammino con la maglia biancoceleste o aprire un nuovo capitolo altrove.

Il merito va anche alla fiducia di Sarri, che ha saputo valorizzarlo in un momento di difficoltà offensiva per la squadra. Basic si è trasformato in un vero e proprio “attaccante mascherato”, risultando il giocatore più pericoloso sotto porta nelle ultime due gare: quattro conclusioni nello specchio, più di chiunque altro in rosa. Contro Juventus e Pisa è stato lui a trascinare la Lazio in termini di occasioni create, con Isaksen fermo a tre tentativi e gli altri compagni molto più distanti.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

