Guendouzi Lazio, protagonista contro il Lecce: nuovi record personali e statistiche da evidenziare

Guendouzi Lazio: i numeri e i record personali messi a segno nella sfida col Lecce. Il momento del centrocampista francese

Matteo Guendouzi ha sfiorato la doppietta con tre conclusioni pericolose: un tiro preciso all’angolino, un altro a giro e un destro dalla distanza finito sul palo. Alla fine il bottino resta di due gol in campionato, già record personale per il francese in una singola stagione di Serie A.

Il centrocampista della Lazio sta vivendo un momento positivo: per la prima volta ha partecipato ad almeno una rete in due gare casalinghe consecutive. Già contro il Verona, a fine agosto, aveva firmato la prima rete stagionale dei biancocelesti, aprendo il suo conto personale.

Guendouzi aveva fissato un obiettivo chiaro: arrivare tra i cinque e gli otto gol in campionato. Con fiducia e continuità, il francese sta dimostrando di poter diventare un fattore importante nella manovra offensiva della squadra di Sarri.

