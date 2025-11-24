Guendouzi Lazio, il francese si è ripreso la scena contro il Lecce: prestazione di altissimo livello per il giocatore. Il dato!

Guendouzi Lazio, il centrocampista biancoceleste si è ripreso la scena con una prestazione superlativa. Una buona notizia per Sarri

La partita dell’Olimpico contro il Lecce ha trovato il suo sblocco grazie a un protagonista inatteso: Guendouzi . Il francese, infatti, è stato il protagonista del gol che ha aperto le marcature, confermando il suo ruolo centrale nel cuore della squadra di Sarri. Su un cross teso di Basic, bravo a raggiungere il fondo nonostante un errore nello stop, Guendouzi ha anticipato Isaksen, forse meglio posizionato, ma nonostante la coordinazione non perfetta, il tuffo del francese ha trovato il tempo giusto per battere Falcone e portare avanti i biancocelesti.

Il gol di Guendouzi assume anche un valore simbolico: si tratta della sua 104esima presenza in maglia biancoceleste, un traguardo che, come evidenziato da Il Messaggero, lo consacra come la squadra in cui ha collezionato più presenze in tutta la sua carriera. Un dato che sottolinea quanto il francese sia ormai parte integrante del progetto della Lazio e quanto la società riponga fiducia nelle sue qualità, sia tattiche sia caratteriali.

Nonostante il gol, Guendouzi continua a cercare maggiore incisività sotto porta. Quella contro il Lecce è stata la sua seconda rete stagionale in campionato, un traguardo che rappresenta una novità per il francese, che non aveva mai raggiunto le due marcature in Serie A in precedenza. Con il mese di novembre ormai inoltrato, ci sono ancora ampi margini di crescita: Sarri spera che il centrocampista possa aumentare il suo contributo offensivo senza rinunciare alla solidità e alla regia che da sempre caratterizzano il suo gioco.

Il futuro di Guendouzi resta comunque sotto osservazione. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato di un interesse concreto da parte del Sunderland, che avrebbe bussato alle porte della società biancoceleste, valutando la possibilità di un trasferimento già a gennaio. Il francese, dal canto suo, nel post-partita ha scelto di non sbilanciarsi e di concentrarsi sul presente, dimostrando maturità e professionalità.

In campo, Guendouzi si conferma un trascinatore: la sua capacità di inserirsi, di legare centrocampo e attacco e di incidere nelle fasi decisive della partita è ormai imprescindibile per la squadra. Se riuscirà ad aumentare anche il suo bottino personale di gol, il francese potrebbe diventare ancora più decisivo, contribuendo a rendere la Lazio una delle formazioni più solide e imprevedibili del campionato. La crescita di Guendouzi appare continua e costante, e il futuro, sia in termini di presenze che di prestazioni, promette grandi soddisfazioni per lui e per i tifosi biancocelesti.