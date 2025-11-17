 Guendouzi Lazio, dalla Francia rimbalza la clamorosa indiscrezione! Una una big italiana è pronta a farsi avanti, le ultimissime
6 ore ago

Guendouzi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi Lazio, futuro in bilico per il centrocampista: dalla Francia spunta l’interesse concreto di una big italiana

Matteo Guendouzi è al centro di numerose attenzioni di mercato, complice un avvio di stagione poco brillante che ha alimentato dubbi sul suo futuro alla Lazio. Il centrocampista francese aveva già espresso in estate il desiderio di lasciare la Capitale, soprattutto dopo la mancata qualificazione alle competizioni europee, ma alla fine è rimasto, frenato da un mercato bloccato che ha impedito alla società di procedere con le cessioni.

Nonostante ciò, l’interesse nei suoi confronti non è mai venuto meno. Diversi club della Premier League, tra cui Newcastle e Aston Villa, avevano sondato il terreno nei mesi scorsi e continuano a monitorare la sua situazione, pronti a farsi avanti qualora si aprisse uno spiraglio per il trasferimento.

A sorpresa, anche l’Inter si sarebbe aggiunta alla lista delle pretendenti, come riportato dal portale francese footballclubdemarseille.fr. I nerazzurri starebbero valutando l’evolversi della vicenda, consapevoli che la Lazio potrebbe chiedere una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, il cui contratto scade nel 2028.

