Guendouzi Fenerbahce, il giocatore è in partenza per la Turchia - VIDEO - Lazio News 24

Guendouzi Fenerbahce, il giocatore è in partenza per la Turchia – VIDEO

2 ore ago

Dc Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi Fenerbahce, ci siamo: l’avventura alla Lazio del centrocampista francese è ai titoli di cosa. Ecco cosa filtra sul suo futuro

Matteo Guendouzi nella serata di ieri ha salutato l’Olimpico, il tutto giocando la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Il pareggio con la Fiorentina ha fatto calare il sipario sulla parentesi italiana del centrocampista francese! A breve diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce, il tutto per una cifra che sfiora i trenta milioni di euro.

Nicolò Schira ha segnalato che il classe 99′ nella giornata odierna volerà in Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito. Dopo apporrà la propria firma su un contratto da 5 milioni di euro con una durata di 4 anni e mezzo, ovvero fino all’estate del 2031.

ll giocatore al momento è in partenza da Ciampino, segnala via social Gianluca Di Marzio:

