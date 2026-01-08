Guendouzi Fenerbahce, il francese è atterrato a Istanbul per le visite mediche! Le ultime

Guendouzi Fenerbahce, ci siamo quasi! Il giocatore è arrivato in Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito! Le ultimissime

Il calciomercato Lazio entra in una fase cruciale e lo fa con una delle operazioni più rilevanti dell’intera sessione. Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 e autentico pilastro delle ultime stagioni biancocelesti, ha ormai salutato la Capitale ed è pronto a iniziare una nuova avventura all’estero.

Il giocatore è infatti appena atterrato a Istanbul, dove nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al Fenerbahce. A confermare tutti i dettagli è stato il giornalista Nicolò Schira, che tramite il suo profilo X ha fornito gli aggiornamenti decisivi sull’operazione, ormai definita in ogni suo aspetto.

Calciomercato Lazio, i dettagli del contratto di Guendouzi

Guendouzi firmerà un contratto con il Fenerbahce valido fino al 2030, con un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Nell’accordo è inoltre prevista un’opzione per il 2031, ulteriore segnale della centralità che il club turco intende attribuire al centrocampista francese nel proprio progetto tecnico.

Per la Lazio, la cessione rappresenta un’operazione di grande impatto economico, che consente al club di incassare una cifra importante e di registrare una plusvalenza significativa. Un’uscita pesante dal punto di vista tecnico, ma che offre margini di manovra immediati sul mercato in entrata.

Calciomercato Lazio, l’addio di un leader dello spogliatoio

Arrivato a Roma come scommessa, Mattéo Guendouzi si è imposto rapidamente come uno dei leader della squadra. Grinta, personalità e continuità di rendimento lo hanno reso un beniamino della tifoseria biancoceleste, oltre che un punto fermo del centrocampo. La sua partenza segna la fine di un ciclo e apre inevitabilmente una fase di rinnovamento all’interno della rosa.

La scelta del Fenerbahce è legata anche all’ambizione del club turco, che punta a tornare protagonista sia in patria sia in Europa, affidandosi a giocatori di esperienza internazionale come il francese.

Calciomercato Lazio, ora il reinvestimento

Con l’uscita di Guendouzi, il calciomercato Lazio entra ora in una fase altrettanto delicata sul fronte delle entrate. La dirigenza è già al lavoro per individuare i profili giusti con cui rinforzare il centrocampo e mantenere alto il livello di competitività della squadra.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come verranno reinvestite le risorse ottenute dalla cessione, ma una cosa è certa: l’addio di Mattéo Guendouzi rappresenta uno dei momenti chiave di questa sessione di mercato biancoceleste!

