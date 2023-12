Guendouzi a LSC: «Prendiamo il positivo, io sto capendo gli schemi di Sarri. Ottavi? Ecco chi voglio affrontare». Le parole del centrocampista della Lazio

Matteo Guendouzi ha parlato a LSC dopo Atletico-Lazio.

Le sue parole: «Sapevamo fosse difficile come partita, è una sconfitta contro una grande squadra. Eccetto il gol subito all’inizio, la Lazio c’è stata e bisogna prendere comunque gli aspetti positivi. Mi sento bene, non è facile dirlo dopo una sconfitta, sto capendo gli schemi di Sarri e lavorerò per fare sempre di più. Squadra che voglio beccare agli ottavi? Affronteremo grandi squadre, sarà fondamentale credere in noi stessi e dare il massimo».