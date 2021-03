Italia, Grifo non va il Lituania per le restrizioni anti Covid

Vincenzo Grifo non sarà tra i convocati per Lituania Italia a causa delle restrizioni anti Covid: il calciatore torna al Friburgo

Vincenzo Grifo non sarà tra i protagonisti di Lituania Italia. L’attaccante non sarà convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini e farà il suo ritorno al Friburgo. Il motivo? Le restrizioni anti Covid attualmente vigenti il Germania.

Infatti le norme per far fronte all’emergenza sanitaria approvate dal governo tedesco prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi e tra questi figura anche la Lituania. Dunque nessun infortunio per l’azzurro, ma solo l’esigenza di evitare di incorrere in questa misura.