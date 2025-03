Gregucci: «Gigot difensore meraviglioso per la mia generazione. Secondo tempo della Lazio orrendo, ecco perché»

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Radiosei della vittoria di ieri dei biancocelesti contro il Viktoria Plzen

PAROLE – «Gigot difensore meraviglioso per la mia generazione. Ogni tanto deve scalare le marce per giocare nel 2025. Ieri è successo tutto e il contrario di tutto. Il centimetro ha fatto la differenza. L’occasione del potenziale raddoppio nostro andava gestita meglio, quell’episodio in Europa fa la differenza; potevi stenderli psicologicamente. Secondo tempo orrendo, in difficoltà su tutti i reparti. Il campo poi non ha aiutato».