Graziani: «Atalanta uscita a testa alta, la Lazio meno, ma…»

Ciccio Graziani, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato della debacle italiana in Champions: «Il problema è di Inter e Juve»

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha detto la sua sull’uscita delle italiane dalla Champions League, parlando di squadre e tattica:

LE SQUADRE – «Innanzitutto va precisato che per Atalanta e Lazio si tratta di due uscite scontate, i bergamaschi a a testa alta, la Lazio meno, anche se gli episodi sia nell’uno che nell’altro caso hanno inciso un po’, vedi l’espulsione di Freuler e quel rigore non dato a Milinkovic all’andata. In ogni caso Real e Bayern erano più forti. Il problema è che l’Inter è uscita ai gironi e la Juve agli ottavi contro il Porto in quel modo».

SULLA TATTICA – «Sono i ritmi che fanno la differenza e ci rovina la tattica, ora si parla sempre di questo 5-3-2, delle diagonali… Siamo troppo condizionati e c’è poca innovazione perchè tanti allenatori sono legati ai risultati e non alla possibilità di mettere in pratica le loro idee»