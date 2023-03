Gravina: «Siamo orgogliosi di questa partneship con Telepass»

Gravina, il presidente della Federcalcio commenta la nuova partenship della Nazionale con Telepass, ecco le sue parole

Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato il presidente della Federcalcio Gravina, il quale commenta l’accordo della partneship con Telepass per quanto riguarda la Nazionale

PAROLE – Sigliamo un accordo di grande valore, perché punta sui giovani, sull’innovazione e sulla condivisione, tutti elementi che connotano la maglia Azzurra e un’azienda moderna come Telepass.

La FIGC è orgogliosa di inaugurare una collaborazione così importante, destinata a generare effetti positivi nella grande comunità di appassionati delle nostre Nazionali e più in generale nel mondo del calcio italiano. La passione per il calcio e l’Azzurro mette in connessione milioni di tifosi, che avranno sempre maggiori opportunità anche grazie a questo accordo