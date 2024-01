Gravina: «Raggiunti traguardi straordinari. Supercoppa in Arabia? Vi spiego questa decisione»

Gabriele Gravina, presidente della Federazione, ha parlato così in un’intervista concessa a Il Foglio: ecco cosa ha detto

A Il Foglio, Gabriele Gravina ha così parlato tra riforme nel calcio e Supercoppa in Arabia, alla quale prenderà parte anche la Lazio.

LE PAROLE – «Il 2024 sarà l’anno della riforma. Il percorso è tracciato. Non parlo di quella dei campionati, che è una conseguenza, mi riferisco alle nuove regole del nostro stare insieme. La Supercoppa in Arabia? Una decisione della Lega Serie A, che ha agito in totale autonomia con l’obiettivo di valorizzare il suo brand. Fatta eccezione per la mancata qualificazione al Mondiale 2022, abbiamo raggiunto traguardi straordinari, a partire dall’Europeo conquistato a Londra nel 2021 fino al successo continentale dell’Under 19 e all’argento iridato dell’Under 20».