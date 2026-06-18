Gravina contro Lotito: «L’insoddisfazione del popolo laziale racconta tanto!»

Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, ha rilasciato una lunga intervista. Spazio a considerazioni sul mondo laziale

L’attualità della Lazio continua a catalizzare l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi, tra questioni di mercato, proteste dei tifosi contro la società e le scelte tecniche per la prossima stagione. In questo contesto, Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, ha lanciato una nuova frecciata a Claudio Lotito durante un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

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L’ex numero uno del calcio italiano ha sottolineato l’inedita assenza di riferimenti diretti a Lotito nella recente chiacchierata, evidenziando come questo silenzio possa rappresentare un messaggio significativo sulla gestione interna del club. La posizione di Gravina segue le sue osservazioni di pochi giorni fa sulla scelta di Gennaro Gattuso per la panchina biancoceleste, sottolineando come il club sia ripartito da un uomo precedentemente indicato da Gravina stesso per guidare l’Italia post Spalletti.

Secondo Gravina, le dinamiche interne della Lazio e il rapporto tra società e allenatore meritano maggiore chiarezza e coerenza, soprattutto in vista della stagione futura. Le sue dichiarazioni evidenziano le tensioni tra dirigenza e ambiente esterno, rimarcando la necessità di comunicazione trasparente e strategie coerenti per il rilancio dei biancocelesti sul campo e fuori. Le trovate di seguito:

«I fatti di questi giorni e l’insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto di più di quanto potrei dire io».