Gravina: «E' un incarico per me di prestigio e rappresenta un segnale...»

Gravina, il numero uno della federcalcio rilascia le sue prime dichiarazioni dopo l’elezione a vice presidente Uefa

Ai microfoni dei cronisti presenti, è intervenuto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il quale rilascia le sue prime parole da nuovo vice presidente Uefa, ecco le sue dichiarazioni

INCARICO DI PRESTIGIO – Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la Federazione.

In questi ultimi anni, sia in comitato esecutivo sia nelle commissioni, abbiamo lavorato incessantemente, con grande serietà e spirito di collaborazione per lo sviluppo del calcio europeo, facendo squadra e affrontando temi di estrema complessità.

Continueremo a farlo con la stessa passione e la stessa abnegazione per affrontare le grandi sfide che attendono il calcio continentale