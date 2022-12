Grave lutto per Pierluigi Pardo, è morta la mamma: il post del giornalista

Pierluigi Pardo, grave lutto per il giornalista di Dazn visto che è venuta a mancare oggi la mamma e lo annuncia con un post sui social

Grave lutto nel mondo del giornalismo, è venuta a mancare quest’oggi la mamma del cronista di Dazn Pierluigi Pardo. Il telecronista lo annuncia con un post su Instagram molto toccante.

«Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre»