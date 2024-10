Grassi Empoli: «Sconfitta con la Lazio? Ecco cosa non mi è andato giù»

Le parole di Alberto Grassi, capitano dell’Empoli, dopo la sconfitta contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato

Alberto Grassi è tornato sulla sconfitta in Lazio Empoli: di seguito le parole del capitano dei toscani al Tirreno.

PAROLE – «Non ci è ancora andata giù soprattutto per come è arrivata. Da una parte se le sconfitte vengono così dico che non è male, ma la verità è che anche se abbiamo fatto una buona partita potevamo farla meglio. Ci è mancato l’ultimo passaggio in alcune occasioni in cui dovevamo chiuderla, poi alcune decisioni non favorevoli hanno portato al passo falso»