Grassani: «Lazio-Torino, caso chiaro. Ci aspettiamo questa decisione»

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, parla del caso relativo a Lazio Torino: le sue parole sulla possibile decisione del Giudice

L’avvocato Mattia Grassani ha parlato a Tmw Radio: le sue parole su Lazio Torino.

LAZIO TORINO – «Il caso Lazio-Torino è più chiaro di Juve-Napoli. La patologia dei giocatori del Torino era ben nota da giorni rispetto a quella dei giocatori del Napoli. Anche Gravina ha detto che la partita non era disputabile per il precedente. Il parere del Collegio di Garanzia è la regola da seguire, ma la Lega ha reiterato l’atteggiamento del ‘si gioca a ogni costo’, creando confusione. Ci aspettiamo che, senza arrivare al terzo grado, sia il giudice sportivo a decidere quando rigiocare la gara».

RICORSO DELLA LAZIO – «È ovvio che in una fase così avanzata della stagione con tutti questi ricorsi non si potrà avere né il 3-0 a tavolino né la nuova data per la partita in tempi brevi. Per Juve-Napoli la decisione è arrivata dopo oltre due mesi dalla data in cui si doveva disputare la partita. Rischiamo di fare una partita ‘balneare’. Se la Asl decide che non si gioca, non si gioca, altrimenti si compie un reato».