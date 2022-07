Nella corsa al Golden Boy 2022, Tuttosport ha ridotto la lista dei candidati da 100 a 80: presenti anche tre giovani biancocelesti

Il quotidiano Tuttosport, organizzatore del Golden Boy, ha stilato la nuova lista dei candidati per il premio del 2022. Il giornale ha ridotto da 100 a 80 i nomi in corsa per il trofeo, presenti anche dopo questo taglio tre calciatori della Lazio.

Si tratta di Luka Romero e Raul Moro, a cui si è aggiunto anche il neo arrivato in biancoceleste Matteo Cancellieri.