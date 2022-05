Gol Pedro, esultanza romantica sotto la Curva Nord

Gol Pedro, la Lazio si porta in vantaggio con lo spagnolo che corre ad esultare sotto i suoi tifosi, mimando un’Aquila che vola

Esplode all’Olimpico al 62′ sotto i colpi di Pedro! Non ci sta la Lazio, vuole chiuderla e vuole farlo subito: Felipe Anderson si incarica di liberarsi della difesa gialloblù, calcia in porta e trova i pugni di Berardi, non sbaglia però Pedro che si avventa sulla palla e, sfruttando la ribattuta, la butta dentro.

Lo spagnolo non ci pensa un attimo: scavalca i cartelloni pubblicitari per andare ad abbracciare il suo popolo, simulando con le mani il volo dell’Aquila. I tifosi amano Pedro e Pedro ama i suoi tifosi.